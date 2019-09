Monica Belluci a désormais son étoile sur le "Walk of Fame" de la digue d'Ostende.

Celle-ci a été dévoilée samedi lors du festival du film de la station balnéaire, où le dernier film de l'actrice, "Spider in the Web", est projeté en avant-première mondiale. "Spider in the Web", film du réalisateur israélien Eran Riklis avec Monica Belluci et Ben Kingsley, raconte l'histoire d'un agent du Mossad qui entame en Belgique et aux Pays-Bas une dernière mission avant sa pension. Une grande partie du film a été tournée en Belgique.

Le festival du film d'Ostende s'est ouvert vendredi soir avec "The Best of Dorien B", premier long métrage d'Anke Blondé.