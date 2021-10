Divine apparition. Si sa fille Deva Cassel assure déjà la relève du haut de ses 17 ans, Monica Bellucci prouve qu'elle reste une figure au charme ravageur on ne peut plus actuelle. À 57 ans, la plus francophone des Italiennes a ébloui Paris (et les internautes) lors d'un dîner organisé par Cartier au Musée des Arts décoratifs.

L'actrice avait opté pour une robe Chanel chic et piquante au vertigineux décolleté, sublimé par un bijou de la maison française. "Le plus beau des êtres humains", a notamment écrit une internaute dans le flot de compliments.

Deux semaines plus tôt, Monica Bellucci étonnait son monde en apparaissant en blonde sur Instagram. Un changement de look opéré pour The Girl in the Fountain, son prochain film.