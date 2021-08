L'éclosion progressive d'une nouvelle "fille de" à suivre de très près. À l'instar de Lily-Rose Depp ou encore Kaia Gerber, Deva semble programmée pour réussir et faire tourner les têtes. À 16 ans, la fille de Vincent Cassel et Monica Bellucci fait son entrée dans le grain bain doucement, mais sûrement, couvée par l'Italienne et le Français.

Déjà égérie Dolce & Gabbana, l'adolescente se fait relativement discrète sur les réseaux et sociaux. Naturellement, ses rares publications font d'autant plus de bruit. Ce 25 août, Deva n'a pas résisté à l'envie de partager un selfie avec ses 446 000 abonnés. "Au naturel", a-t-elle écrit depuis sa salle de bains dans la langue de Molière. L'occasion de constater sa ressemblance avec ses célèbres parents. Au début du mois de juillet, c'est bien plus apprêtée qu'elle cassait la baraque avec son actrice de maman pour le Vogue italien. "Devant l’objectif, ni tremblements ni hésitations, la nouvelle égérie du parfum Dolce Shine de la maison Dolce & Gabbana bluffe par son assurance. Une étoile est née", y lisait-on.