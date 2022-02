La plus française des Italiennes a prêté ses traits à l'édition russe du célèbre magazine et elle a surpris son monde avec une tenue (très) originale. C'est en effet dans une robe noire à cagoule que la maman de Deva Cassel est apparue en Une. La tenue moulante signée Alaïa était aussi osée que sculpturale, et elle a fait sensation sur les réseaux sociaux. Le choix audacieux ne manquera pas de rappeler certaines sorties marquantes de Kim Kardashian qui avait notamment opté pour un intrigant look à cagoule intégrale au gala du Met. Cette fois, le visage de la James Bond woman a toutefois été montré au grand jour pour le plus grand plaisir de ses fans. Longtemps snobée, la cagoule fait bel et bien un retour en force chez les célébrités.