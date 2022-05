Sortie en famille

50 années de règne et toujours le sourire en bandoulière. Le 14 janvier dernier, Margrethe II, alors âgée de 81 ans, fêtait son demi-siècle sur le trône du Danemark. Les festivités de son Jublié d'or, reportées à cause du coronavirus, ont finalement pu avoir lieu avec succès.

À la fois bel écrin de verdure et parc d'attractions culte qui fait la part belle aux contes d'Hans Christian Andersen, Tivoli fait la fierté des Danois. Et c'est justement ce lieu incontournable de Copenhague qui a été choisi par la famille royale pour marquer le coup. Ce samedi 21 mai, la reine, en pleine forme, n'a d'ailleurs pas hésité à faire un tour dans les montagnes russes de la capitale.

En soirée, un ballet était organisé dans le théâtre du parc. Là, Margrethe II a pu compter sur la présence des princes Frederik et Joachim et de leurs épouses Mary et Marie. La princesse Benedikte, sa sœur, avait également fait le déplacement. Le clou du spectacle ? Un immense feu d'artifice que même la petite sirène ne pouvait ignorer.