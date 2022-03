" C’est une saveur un peu particulière de revenir ce soir, je ne le cache pas, confie d’emblée Mosimann, ex-coach de The Voice Belgique saison 1, 2, 5 et 6, très excité de revenir sur le plateau de la RTBF ce soir. C’est une émission et un pays qui comptent beaucoup pour moi. Quatre aventures fortes avec le plaisir de retrouver Bj Scott et le public liégeois."

Coach d’honneur du 2e Live de The Voice Belgique 10, le célèbre DJ suisse va s’asseoir dans un 5e fauteuil rouge. "Je pense qu’entre la Belgique et moi, c’est comme un coup de foudre que je ne peux expliquer… il y a une espèce de double madeleine de Proust. Ce pays me parle car il fait penser à mon pays avec sa double culture, au côté très organisé des Suisses allemands comparés aux Flamands et le côté un peu fou des Suisses romans comme les Wallons. Il y a un truc où je me sens un peu chez moi. Les Belges ont un sens de l’accueil particulier, j’aime cette chaleur."