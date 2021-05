Moundir va mieux, mais son combat contre le coronavirus est encore bien présent dans son esprit. L'ex-aventurier est d'ailleurs toujours en convalescence, et a évoqué pour la première fois à la télévision les deux derniers mois écoulés avec Nikos Aliagas, dans 50mn Inside.

"Quand je tombe malade du variant anglais, ça va très vite. Mes poumons commencent à être infectés, je sens qu’il y a quelque chose qui ne va pas. Ça se déclenche très vite donc je me retrouve en réanimation", a résumé Moundir. Rapidement, l'ex-candidat de Koh-Lanta a demandé à être mis dans le coma, car il ne supportait plus les douleurs dues à son infection au Covid-19, mais les médecins ont refusé. "Il vous reste 20 % pour respirer. Je n’ai pas de produit miracle à vous donner. La seule chose que je peux vous dire c’est que vous avez une chance sur quatre de vous en sortir", s'est-il entendu dire.

À ce moment-là, comme il l'a déjà confié il y a quelques semaines, Moundir pensait qu'il allait mourir. Il avait même fini par accepter que cela arrive: "Je voyais un voile blanc, une ombre douce, et j'attendais, j'attendais". Heureusement, pour se tirer de là, il a pu compter sur le soutien de sa femme, tout d'abord, mais aussi de son frère, qui lui lisait régulièrement les messages encourageants qu'il recevait de ses milliers de fans. Mais pour Moundir, une autre personne a été déterminante durant cette épreuve: son père, décédé en 2005.

"J’entendais (les messages que son frère lui faisait écouter, ndlr), je ne pouvais pas parler mais ça me faisait du bien. Et je ressentais des sensations au fur et à mesure. Donc je savais qu’à ce moment-là, la douceur que je sentais sur ma main droite commençait à partir... Peut-être qu'on va me prendre pour un fou, mais je pense que c’était mon père qui me tenait la main", a-t-il confié, les yeux remplis de larmes et la voix cassée. "Elle est dure cette émission", a-t-il ajouté, devant un Nikos tout aussi ému.