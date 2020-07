J’attends les résultats de mon test aujourd’hui", nous confiait la star des Barons et de Dikkenek, ce mardi matin, par téléphone, suite à sa quarantaine forcée qu’il avait annoncée sur Instagram la semaine dernière. J’ai dû aller chez le médecin samedi (le célèbre docteur Degand chez qui les comédiens vont faire leur visite médicale avant un tournage, NdlR) pour me faire tester. Et, entre-temps, on est restés confinés."

En effet, Mourade Zeguendi devait rester chez lui, ne sortir que pour faire ses courses et aller se faire tester au plus vite. "On a eu un cas de coronavirus dans notre immeuble, nous explique celui qui vit à Bruxelles, dans un bâtiment avec quatre autres personnes. On vit chacun à son étage mais comme on est tous des artistes, on ne ferme pas les portes et il y a des parties communes. On est comme une famille. Mais quand l’un d’entre nous est malade, les autres doivent se faire tester d’office. C’est normal." Mourade Zeguendi en profite pour sensibiliser les gens avec le sourire. "Pour le moment, je suis en liberté conditionnelle, en attendant que ma condamnation ne tombe, rigole celui qui tourne en ce moment pour Netflix. Je vais mettre ma cravate car j’ai l’impression de devoir aller au tribunal (rire) !"

Le comédien bruxellois se disait "en pleine forme". "Même la personne qui a chopé le coronavirus n’a eu aucun symptôme, conclut celui qui a finalement reçu ses résultats, lesquels se sont avérés négatifs. Mais il a dû faire le test, pour des raisons d’assurances. Car c’est aussi un mec qui bosse dans le cinéma. Et il se trouve qu’il est le seul de toute son équipe à l’avoir contracté. Le tournage de la série qu’il tourne au Luxembourg pour la RTBF est d’ailleurs en stand-by. En espérant qu’elle puisse se faire."