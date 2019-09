Invitée dans l’émission de Laurent Ruquier samedi soir pour parler de son nouveau spectacle, Muriel Robin a eu la désagréable surprise de se prendre une partie du décor sur le pied.

Tandis qu’elle explique à l’animateur que son one-woman-show ne s’appelle pas Et paf ! mais Et pof !, elle baisse les yeux sous le pupitre. " C’est normal que je me prenne un bout de décor sur le pied ? C’est normal que ça tombe sur moi ? " dit-elle, feignant l’agacement. " En même temps, c’est pas grave : j’ai deux pieds, j’en ai paumé un. Il me reste l’autre… "