“J’ai été caressée par le curé, révèle ainsi Muriel Robin, sur les ondes de France Inter. Il se trouve que j’avais 12 ans, j’avais le même physique, je faisais cette taille. Mais j’ai imaginé que des gamines, j’ai encore les images devant les yeux pendant qu’on se parle, avec des physiques plus fragiles et pas mon caractère, ont certainement dû passer des mauvais moments.” Un témoignage bouleversant de la comédienne de 66 ans, au casting du téléfilm Doutes diffusé le 5 novembre prochain sur Arte. Muriel Robin, y incarne le rôle d’Agnès Baer, animatrice d’une émission d’investigation, qui mène l’enquête après l’accusation d’agression sexuelle visant son époux.

Engagée aussi dans sa lutte contre les violences faites aux femmes, l’humoriste témoigne également de la tentative de viol qu’elle a subi. “J’ai été coincée dans un ascenseur, raconte-t-elle, toujours sur France Inter. Je me suis débattue et j’ai pu sortir de l’ascenseur. Évidemment, je n’ai rien dit à mes parents, car je ne voulais pas leur faire du souci. Mais c’est quelque chose que l’on garde. C’est d’ailleurs toute la problématique…” Celle qui a rencontré le Premier Ministre français pour faire avancer les choses, elle a surtout pointé à Jean Castex le manque d’accompagnement des victimes. “Si on prend dix femmes, j’ai fait l’expérience plusieurs fois, de la moindre petite chose à la chose plus grave, il y en a toujours plus de la moitié qui lève la main. J’en suis de cette moitié des femmes. Ce qui fait quand même beaucoup de femmes…”