Depuis quelques jours, les rumeurs vont bon train. Après une photo postée sur son compte Instagram où Nabilla apparaît avec un ventre légèrement arrondi, de nombreux internautes affirment que l'influenceuse serait enceinte.

Ce vendredi, le site people Voici a mis fin au secret en confirmant la nouvelle: l'ancienne vedette de télé-réalité attend bel et bien un deuxième enfant!Nabilla et son époux Thomas Vergara, ensemble depuis 2013, ont déjà un petit garçon, Milann. Né le 11 octobre 2020, le bébé avait chamboulé la vie des heureux parents, qui avaient décidé de s'installer à Dubaï pour élever leur enfant. Comblée, Nabilla ne comptait pas s'arrêter là et n'avait d'ailleurs jamais caché son désir d'avoir d'autres enfants. Un souhait qui devrait être exaucé d'ici quelques mois!

Si le magazine Voici était en mesure de confirmer cet heureux événement, il n'a toutefois pas révélé davantage de détails. Il faudra donc encore patienter avant d'obtenir le sexe du futur bébé ainsi que son prénom.