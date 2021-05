"C'est un truc de fou. Elle me ressemble… Ça me fait trop peur ! "

"J'ai ma propre statue, les gars ! En chair et en plastique. Elle est incroyable", a ainsi plaisanté Nabilla sur Instagram. En réalité, son double doré est en epoxy. Dans sa vidéo publiée sur le réseau social, on aperçoit Nabilla tâter "ses" seins, impressionnée. "C'est un truc de fou. Elle me ressemble… Ça me fait trop peur ! Incroyable ! Richard Orlinski a fait un travail de fou en quelques mois. Il m'a scannée. Il m'a tout fait. Il m'a étudiée. Et il a fait la moi 2.0.".

Mais le détail qui semble avoir le plus choqué Nabilla est... son postérieur: "Ouuuuh ! Regardez ça, c'est une blague. J'y crois pas, mais là je suis choquée. C'est un truc de fou". Les internautes semblent du même avis."Magnifique", "Elle est trop belle", "Quelle classe", peut-on lire en commentaires. "Il faut la mettre au Musée du Louvre" a même osé un autre. Ou encore l'ex-djette de Touche pas à mon poste, Kelly Vedovelli qui a commenté un: "Moi aussi je veux qu'on moule mon uk"