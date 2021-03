Que s’est-il passé pour que Nabilla fonde en larmes alors qu’elle se filmait via Snapchat en compagnie de son chéri, à Dubaï ? Y aurait-il à nouveau de l’eau dans le gaz au sein de leur couple alors qu’ils sont jeunes parents ? Pas vraiment d’après les images. Désespère-t-elle de voir le monde, du moins nombre de pays européens, se reconfiner dans la crainte d’une nouvelle vague de Covid-19 tous variants confondus ? Elle n’en donne pas l’impression.

Ces larmes, elle les a versées lorsqu’elle est allée visiter le chantier de la maison qu’elle fait aménager à Dubaï. Et c’est de joie qu’elle a pleuré. “Il nous reste à peu près trois mois de travaux. Tout est cassé, il y a de la poussière partout, explique-t-elle. On aime bien y aller régulièrement pour voir où ça en est, on va vous montrer tout ça, vous n’allez pas reconnaître la maison.”

Elle se dit très fière d’arriver au bout de ce projet, elle qui n’avait jamais imaginé un jour avoir sa propre maison comme elle en rêvait enfant. “Une maison de malade”, avait-elle annoncé l’an dernier.

Des vacances pour patienter

La fin des travaux n’est cependant pas pour tout de suite. À l’heure qu’il est, il n’y a que les fondations et les murs porteurs qui se dressent. Mais les carreaux de la piscine, les rideaux et plein d’autres choses ont déjà été choisies, souligne-t-elle. “On est arrivé à Dubaï il y a un an et demi, on a acheté cette maison. On est arrivé avec Milann et on s’est dit qu’on voulait faire la maison de nos rêves avec Thomas. Et là, ça y est, dans 3-4 mois, la maison sera livrée. C’est un truc de fou, on l’a pensée, on l’a choisie, on a fait toutes les étapes depuis un an qu’on est sur ce projet…”

D’ici là, Nabilla annonce plein de projets, dont un retour en France qui risque d’être hypothéqué vu les circonstances. Un départ en vacances est également prévu. Tout le monde n’est manifestement pas logé à la même enseigne par temps de Covid…