Pour la seconde fois ce 6 juillet, Nabilla et Thomas Vergara se sont dit oui. L'évènement a eu lieu au Château de Chantilly, dans l'Oise.Sur son compte Instagram, Nabilla a partagé deux clichés où on la voit avec son mari et leur fils Milann. Un court commentaire accompagne la photo: "Just married".On aperçoit également le robe de la mariée, signée par le grand couturier français Jean-Paul Gaultier. Cette longue robe asymétrique blanche comporte une traîne plumée.