"La situation de Nabilla que nous connaissons a fait que, pour le moment, elle n’a pas pu mener ses obligations à terme", a ainsi déclaré l’avocat de la starlette au magazine français Closer.

Plus de trois ans après avoir été reconnue coupable de "violences aggravées" sur son mari Thomas Vergara, la jeune femme n’a en effet toujours pas purgé l’entièreté de sa peine. Rappel des faits. En mai 2016, Nabilla Benattia avait été condamnée après avoir poignardé à deux reprises son compagnon Thomas Vergara en 2014. La jeune femme avait alors écopé de six mois de prison ferme, aménageables en travaux d’intérêt général. La Franco-suisse, qui avait passé plus d’un mois en détention provisoire, n’était cependant pas retournée en prison, grâce à un aménagement de peine. La créatrice de NAB Cosmetics avait alors ensuite effectué des travaux d’intérêt général. Elle avait même filmé et partagé sur les réseaux sociaux ses journées passées à étiqueter des livres dans une bibliothèque et à nettoyer une garderie en 2018. Enceinte depuis quelques mois, la future maman de 27 ans devra donc finir ses devoirs une fois que son fils sera né.

Du luxe à la vraie vie : du pépin express pour Nabilla

"Ce n’est pas le truc pour faire du feu ?" s’interroge d’emblée Nabilla, en voyant un gonfleur, dans le premier épisode des Aventures de Nabilla et Thomas en Australie (diffusé sur NRJ 12 en 2017). "Ils pourraient mettre des points ‘Vous êtes ici’comme sur les plans" s’agace-t-elle en lisant une carte routière papier ; "Faut même payer pour la lumière quoi ! D’habitude t’as juste à appuyer sur un bouton et t’as la lumière", s’étonne encore la jeune femme lors de l’achat d’une torche ; "Je préfère abîmer mes pieds que mes chaussures", lance-t-elle avant de marcher sur du sable.

Bienvenue à la découverte du pays du kangourou avec comme seul bagage un simple sac à dos. Fini donc les fringues de marque et les malles luxueuses pour Nabilla qui doit se refaire une image. "Ils vont découvrir un pays : l’Australie, annonce la chaîne NRJ 12 au sujet de cette soap aventure et non téléréalité que Plug RTL diffuse à partir de ce soir. Ils vont vivre des moments uniques. Ils sortiront grandis de cette aventure".

Et l’aventure est de taille : parcourir 4 167 kilomètres sur la côte est de l’Australie à bord d’un van. Accompagné de leurs amis, le couple star met de côté sa vie de rêve et son luxe quotidien pour vivre "à la roots". Et le décalage est donc propice à de nombreuses réactions cocasses de notre starlette connue pour son désormais célèbre Allô quoi ? : rouler à gauche, s’adapter à un budget imposé (3000 dollars pour 20 jours), réaliser différents jobs pour obtenir l’hospitalité des locaux et vivre dans des conditions parfois rudimentaires. Y verra-t-on une habile Nabilla ? Réponse dès ce soir à 20 heures sur Plug RTL.