Désormais installés à Dubaï, Nabilla et son mari, Thomas Vergara, semblent y couler des jours heureux. Mais peut-on en dire autant de leurs nuits ? La starlette se souviendra, en tout cas, d’un réveil des plus ronchons quand, pour titiller son mari sur sa fidélité, elle a prétendu l’avoir entendu prononcer le prénom Anita, au beau milieu de la nuit, tandis qu’il dormait du sommeil du juste. À peine réveillé, elle lui a demandé qui était cette femme qui peuplait ses rêves. Et comme un téléphone portable n’est jamais loin, elle a filmé la scène, avant de la partager sur Instagram. "Tu m’expliques c’est quoi cette histoire ?", lance-t-elle à Thomas. Après un petit clin d’œil à la caméra, elle ajoute : "On a une histoire aujourd’hui. Thomas, pendant qu’il dormait, il a commencé à dire Anita… Commence pas à faire cette tête, c’est qui cette Anita ? " Abasourdi, Monsieur Benattia en reste bouche bée, mais son épouse n’en reste pas là, en remettant une couche. "Tu as dit Anita oui ouiii !" Histoire de couper court à des suspicions qu’il ne comprend pas, il rétorque : "Je pense que tu n’as pas compris… Anita tu dis ? Ah mais oui Anita ! C’est ma dentiste Anita !" " Mais je viens d’inventer cette histoire d’Anita ! La vie de ma mère que t’as rien dit. J’ai inventé le prénom ! Ça veut dire que tu es un mythomane et tu m’as déjà menti plein de fois !" Après lui avait fait comprendre qu’elle lui "cassait les c*…", il a, enfin, pu déjeuner en paix.