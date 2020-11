On disait que leur couple n’avait pas résisté au confinement. Pourtant, Nabilla est toujours avec Thomas Vergara. Elle prépare leur cérémonie de mariage après une union célébrée en petit comité l’an dernier et envisage même de lui donner un deuxième enfant.

Confidences sur Snapchat ce vendredi 27 novembre.

"On est en train d’organiser notre mariage. Je suis trop contente, que des bonnes nouvelles. Je suis trop heureuse, je ne peux pas trop vous en dire plus pour l’instant. Mais c’est que du bonheur, lâche Nabilla très enthousiaste. Vous savez qu’avec Thomas on s’est mariés en Angleterre avec uniquement deux personnes, nos deux mamans respectives. Et on a toujours voulu organiser notre mariage. J’étais enceinte de mon fils quand je me suis mariée. Après les choses se sont enchaînées, on a déménagé, il y a eu énormément de choses dans nos vies. Et là, ça fait plusieurs mois qu’on organise ça."

En réalité, Nabila et Thomas se sont dit "oui" en mai 2019 à Londres, où ils vivaient avant de s’installer à Dubaï.

Quelques mois plus tard, en octobre de la même année, leur petit Milann voyait le jour. Aujourd’hui, ils forment une adorable petite famille… que la jolie brune de 28 ans souhaite agrandir, après un grand mariage !