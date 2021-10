"C'est une pauvre fille, avait ainsi déclaré Eric Zemmour, il y a quelques années sur le plateau de Pascal Praud (CNEWS), au sujet de Nabilla. Ce n'est pas méchant, c'est gentil ! J'ai une tendresse, c'est triste. Elle est propulsée comme ça et se croit très maline alors qu'en fait, elle ne maîtrise rien. C'est en cela que je dis pauvre fille".

La starlette de téléréalité ne digère toujours pas ces mots très durs lancés à son encontre. Tout comme ses fans, qui l'ont aussi en travers de la gorge. "Il y a 6 ans quand Zemmour avait dit que Nabilla est une pauvre fille, franchement, écrit ainsi un internaute sur Twitter. Il pense trop devenir le futur président de la République". En redécouvrant ce discours, Nabilla en profite pour tacler l'écrivain et polémiste. "Cher vendeur de livres, Eric Zemmour, je gère mon business aussi bien que le vôtre", a-t-elle ainsi commenté sur Twitter avant de s'en prendre à ses potentielles ambitions politiques ou ses récents propos polémiques sur son envie d'interdire les prénoms étrangers en France. "Quand vous assumerez d’être candidat à la présidentielle, on en reparlera. Vive les prénoms étrangers et vive la France". Bref une Nabilla cash, comme à son habitude, qui règle ses comptes.