"C'est sûr qu'il n'est pas très facile au quotidien, sans doute à cause de cette impression d'illégitimité ou d'inégalité qu'il a toujours ressentie avec ses origines égyptiennes", estime ainsi l'ancien développeur de projets pour Nagui dans le bouquin Nagui un enfant de la télé.

Nagui, le patron

Selon cet ancien collègue, l'animateur de The Artist est "méfiant", "un peu angoissé", et peu ouvert à la critique. Même s'il évoque toutefois quelqu'un d'hyper "professionnel et plutôt fidèle...Il ne virait que très rarement les gens quand j'étais à Air Productions". Avant de préciser que les collaborateurs préféraient partir d'eux-mêmes, "pour d'autres aventures" ou "parce qu'ils ne supportaient plus le Nagui patron". Un patron néanmoins généreux selon ce salarié. Nagui n'hésitant jamais à offrir des iPad ou iPhone à ses employés, "comme s'il désirait se faire pardonner son attitude un peu rigeuse". Bref, il ne l'épargne pas...

"Nagui est un photocopieur, pas un inventeur".

Toujours dans ce livre paru aux éditions Mareuil et publié le 28 octobre dernier et relayé par plusieurs médias français, l'ex-employeur se rappelle d'une anecdote. "Je ne sais plus quel journal avait écrit : Nagui est un photocopieur, pas un inventeur". De quoi rendre l'animateur de France 2 fou de rage selon lui. "Cela l'avait mis dans une grosse colère, et il y avait une sale ambiance dans les bureaux pendant quelques jours." Et ce n'est pas tout. Une ancienne chargée de production soutient même ses propos. "il pouvait mettre beaucoup de temps pour répondre à nos demandes, comme s'il prenait un malin plaisir à nous faire lanterner", précise celle qui parle d'un présentateur qui veut décider de tout. "Jusqu'à l'emplacement de la bonbonne d'eau. C'était quasi obsessionnel".