Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule.

Alors que l’on vient d’apprendre qu’Anne Hathaway, la star du Diable s’habille en Prada, attendait son 2d enfant, c’est Natalie Imbruglia, chanteuse australienne de 44 ans (naturalisée citoyenne britannique depuis 2013), qui a annoncé qu’elle allait devenir maman pour la 1re fois à l’automne prochain.