Le titre barre la une de France Dimanche : "La retraite a eu raison de son couple". Et, plus loin, "Jean-Pierre Pernaut : Nathalie le quitte ".

Ce n’est pas la première fois que le couple doit faire face à des rumeurs, souvent folles, mais cette fois, la comédienne et ex-Miss France a tenu à réagir sur les réseaux sociaux. C’est sur Instagram qu’elle a posté sa réponse à l’hebdomadaire français : "Ils ne savent plus quoi inventer", écrit-elle. À côté d’un petit émoji qui rigole, elle ajoute qu’il vaut mieux en rire.

Cela a fait 14 ans en juin que Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut se sont dit oui. Malgré les innombrables annonces de séparation et autres fake news, le couple file toujours le parfait amour, duquel sont nés deux enfants, Lou et Tom.

La petite fille a d’ailleurs été l’objet, elle aussi, de menaces de mort, voici quelque temps. À l’époque, le couple avait réagi avec ces mots : " Dans une semaine, il y aura un autre drame et ils n’en auront rien à faire. "

En attendant, Nathalie Marquay n’a pas voulu laisser cette nouvelle affaire sans commentaire. Même si c’est pour se moquer de l’hebdo people.