Dans un vibrant hommage rendu à sa grand-mère et à sa mère, Nawell Madani a annoncé être devenue maman d’une petite Lou qu’elle a d’ores et déjà couronnée reine de son cœur et qualifiée de "Ma Précieuse".

Il s’agit de son premier enfant, fruit du couple qu’elle forme avec l’acteur Djebril Zonga. Elle a aussi tenu à transmettre les valeurs familiales reçues de sa mère et de sa grand-mère en lui donnant les prénoms de ces deux personnes qui comptent tant pour elle. Lou se prénomme donc aussi Enza et Fatima.