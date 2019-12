Celle qui ouvrira en janvier prochain, à Bruxelles, les portes de sa Stand Up Academy diffuse son spectacle ce soir sur RTL-TVI.

"J’ai vu des gens pas drôles devenir très forts", assure l’humoriste belge (d’origine algérienne) qui cartonne à Paris. "On peut apprendre des techniques, mais il faut aussi découvrir le clown qu’on a en soi ! Même un introverti avec une voix monocorde va trouver un style humoristique et sa force."

Celle dont le style est d’être… elle-même fait le pari de rassembler les jeunes désireux de faire carrière dans le monde du spectacle. Après son film C’est tout pour moi, la comédienne de 36 ans a déjà initié des stages d’acteurs et de coaching en 2018. "En lançant les inscriptions de Coach me if you can, on avait reçu 16 000 mails ! Après, c’est bien de vouloir lancer une formation mais, derrière, qu’est-ce qu’ils deviennent ? Ils doivent se barrer à Paris ! Et c’est là qu’on s’est dit ‘pourquoi ne pas ouvrir un véritable club de stand-up à Bruxelles ?’" Lequel prendra place au-dessus de la salle de la Madeleine dans le centre-ville. "On est en plein travaux, on a cassé les murs et on a sorti les fils", se réjouit Nawell Madani. C’est pour janvier ! Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles, était déjà très à l’écoute de ma formation et je lui ai dit que j’avais vraiment envie de faire des choses ici."

L’humoriste, qui a dû faire ses armes par elle-même et pousser les portes avant d’arriver au Jamel Comedy Club, sait de quoi elle parle. "De Damso à Stromae, on a tous dû partir pour que cela marche. Je veux bien qu’on parte, mais il faudrait au moins que localement, ça marche pour nous. Je mets donc en place un vrai club de stand-up avec régie, lumière et son, et avec la possibilité de créer un spectacle, que ce soit un one-man, un seul-en-scène ou carrément un show. Ce n’est pas un café-théâtre mais un vrai club de stand-up comme ceux qui m’ont accueillie en France, au Canada et en Suisse. Or, moi, je ne pouvais accueillir personne…" Voilà qui est donc chose faite avec ces cours d’impro et de jeu d’acteur que la réalisatrice de C’est tout pour moi donnera en partie en personne. "Aujourd’hui, un humoriste doit être bon devant la caméra, sur scène, sur les réseaux sociaux et il va aussi être appelé au cinéma. Il y aura différentes disciplines comme l’écriture de textes et l’écriture scénaristique, et différents profs comme Ali Bougheraba, Thierry Teston ou encore Papy, (alias Alain Degois, qui a découvert Jamel Debbouze) et bien d’autres."