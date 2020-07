Les circonstances précises de la disparition tragique de Naya Rivera, dont le corps a été retrouvé dans le lac Piru en Californie après six jours de recherches intensives, restent encore à déterminer. Mais il apparaît de plus en plus probable que la mère du petit Josey, 4 ans, ait trouvé sufffisamment d'énergie que pour mettre son fils hors de danger, mais pas pour se sauver elle-même.

Lors d'une conférence de presse, la police locale a avancé que les courants, forts, avaient pu jouer un rôle déterminant dans le drame. "Il est possible que le bateau, qui n'étais pas ancré, ait commencé à dériver et qu'elle ait eu assez d'énergie pour ramener son fils à bord, mais pas assez pour se sauver elle-même" , a expliqué le shérif Bill Ayub à propos de l'actrice de 33 ans, aperçue, notamment, dans Glee.

Quelques heures après leur départ, le fils de l'actrice a été retrouvé endormi sur le bateau qu'ils avaient loué. Il portait un gilet de sauvetage. Un autre gilet de sauvetage taille adulte se trouvait lui sur le pont. L'enfant a raconté aux enquêteurs qu'il était allé nager avec sa mère et qu'elle l'avait aidé à remonter à bord. Il dit s'être "retourné et l'avoir vue disparaître sous la surface de l'eau".

Selon le shérif, le corps de l'actrice était sans doute "dissimulé par la végétation au fond du lac" jusqu'à ce qu'il remonte à la surface en raison du processus de décomposition. Une autopsie doit avoir lieu dans les prochains jours, elle permettra d'y voir plus clair.

Naya Rivera, interprète de Santana Lopez dans la série Glee, a été déclarée morte sept ans jour pour jour après la mort de Cory Monteith, autre star de la série qui avait succombé à une overdose à l'âge de 31 ans.