Ziiad, 8 ans, avait ce rêve fou de s’offrir le ranch californien de Michael Jackson. Le jeune garçon avait même mis en place un business plan avec sa maman pour en faire un parc d’attractions accessible à tous. “Je ne lâche pas l’affaire !”

“ Mon projet était de racheter le parc de Neverland (ranch Valley en Californie, NdlR.) et on avait déjà réussi à mettre près de 200.000 euros de côté avec ma maman, nous confie, dégoûté, le jeune Ziiad originaire du nord de la France. C’était sans compter sur un certain Ron Burkle, un milliardaire du Montana et ancien conseiller d’affaires du roi de la pop, qui a acquis la propriété pour son “opportunité bancaire foncière” le 24 décembre dernier.

Si Neverland avait été estimé à 100 millions de dollars en 2015 (MJ l’avait acheté pour 19,5 millions), le parc d’attractions de 1100 hectares n’avait toutefois pas trouvé acheteur. Pire, le prix de ce ranch -qui avait fait scandale dans le documentaire de HBO "Leaving Neverland" où deux hommes y affirmaient avoir été sexuellement abusés par Michael Jackson lorsqu’ils étaient enfants- était descendu à 31 millions de dollars en 2019. Ronald Burkle, lui, l’aurait obtenu pour 22 millions de dollars, soit exactement le même montant que lorsque la star endettée l’avait revendu -juste avant sa mort en 2009- à Thomas Barrack Jr.’s Colony Capital investment.

“J’ai mis toutes mes économies”