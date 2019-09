"Après mûre réflexion, ma sœur Angel et moi-même avons demandé une ordonnance d’éloignement à l’encontre de notre frère Aaron aujourd’hui, explique le célèbre chanteur des Backstreet Boys sur Twitter, au sujet de son frangin actuellement soigné pour toxicomanie et troubles schizophréniques. Nous le regrettons. À la lumière du comportement de plus en plus alarmant d’Aaron, et de ses aveux récents, selon lesquels il entretient l’intention de tuer ma femme enceinte et mon enfant à naître, nous n’avons pas d’autre choix que de prendre toutes les mesures possibles pour nous protéger, et protéger notre famille. Nous aimons notre frère et espérons sincèrement qu’il obtiendra le traitement approprié dont il a besoin avant qu’un préjudice ne soit causé à lui-même ou à quelqu’un d’autre."