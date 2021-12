Dans le plus simple appareil, ou presque. C'est avec son exubérance pop et sucrée habituelle que Nicki Minaj a soufflé ses trente-neuf bougies ce mercredi 8 décembre. Pour marquer le coup, la star a multiplié les poses lascives pour le grand bonheur de ses fans. Ses seuls accessoires ? Une longue chevelure rose, un gâteau multicolore et un ourson XXL.

"Dites joyeux anniversaire au grand méchant", a-t-elle écrit sur Instagram. Les clichés d'anniversaire ont littéralement cassé la toile, cumulant plus de 5 millions de likes en une poignée d'heures sur le réseau social.