Nous relayions la triste information ce week-end . Nicola Bellavia, un Lasnois de 32 ans, est décédé dans un crash d'avion de sport en Islande. Le jeune homme était suivi par plus de 90.000 personnes sur les réseaux sociaux où il partageait ses aventures et ses anecdotes de voyage.Le baroudeur aimait parcourir le globe et rencontrer des nouvelles personnes. En décembre dernier, il écrivait ceci:" Ses aventures étaient soutenues par ses proches., se rappelle sa partenaire Alexia auprès deNicola n'est donc pas revenu de son aventure islandaise. À bord du Cessna C172, dont l'épave a été retrouvée vendredi soir à plusieurs dizaines de mètres de profondeur dans le lac de Thingvallavatn, se trouvaient également un Américain et un Néerlandais qui vivait en Belgique lui aussi. Les causes de l'accident ne sont toujours pas connues.

Sur les réseaux sociaux, ils ont été nombreux à lui rendre hommage.