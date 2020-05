L'histoire de ce propriétaire de zoo a passionné le monde dans un documentaire diffusé sur Netflix.

Mis en ligne au début du confinement sur Netflix, le documentaire Tiger King (Au royaume des fauves : Meurtre, chaos et folie) a passionné plus de 64 millions de téléspectateurs à travers le monde. Un phénomène qui n’est pas encore prêt de s’arrêter car l’histoire de l’ancien propriétaire de zoo dans l’Oklahoma, Joe Exotic, va être bientôt adaptée en mini-série de huit épisodes, comme le rapporte Variety. Les producteurs se baseront sur un article paru en 2019 dans le Texas Monthly.

Il y a quelques semaines, différents acteurs se disputaient le rôle de ce personnage loufoque. Des grandes pointures comme Dax Shepard, Edward Norton ou encore Jared Leto avait montré leur intérêt. Il faut dire que Joe Exotic n'a rien d'un personnage ordinaire. Coupe mulet, chemises à motif léopard, une arme souvent à la main et un tempérament explosif, il est tout ce qu’il y a de plus exubérant et excentrique. L’interprète de ce fou des fauves serait déjà trouvé. Il s’agirait de Nicolas Cage, qui serait également le producteur exécutif de la série. Joe Exotic, lui, aurait préféré que ce soit Brad Pitt qui soit choisi pour raconter son histoire.