Pour l’acteur, il s’agit du cinquième mariage, le deuxième en moins de deux ans ! Après Patricia Arquette (1995-2001), Lisa Marie Presley (2002-2004) et Alice Kim (2004-2016), il avait épousé Erika Kookie en 2019. Une union qui a fait pschiiiiit immédiatement puisqu’ils étaient divorcés deux mois plus tard. Espérons pour Nicolas Cage et sa nouvelle femme que ce mariage-ci se prolonge un peu plus longtemps…