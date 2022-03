Alors que le film "The Batman" avec Robert Pattinson dans le rôle du super héros bat des records, les producteurs se tournent déjà vers la réalisation du deuxième opus. Et si le script de ce dernier est encore flou, Nicolas Cage se verrait bien interpréter le rôle du prochain méchant, mais attention pas n'importe lequel. Alors qu'il était en pleine promotion pour le film "Un talent en or massif", il a confié à un média américain qu'il aimerait prendre les trait du personnage Crâne d'œuf.

"J'y ai réfléchi avec ce nouveau Batman avec Robert Pattinson, que j'ai très hâte de voir. Le méchant que Vincent Price jouait dans la série des années 60, Crâne d'oeuf. Je pense que je voudrais le jouer et que je pourrais le rendre terrifiant, j'ai une idée pour ça", a-t-il expliqué.

Egghead, de son vrai nom en anglais, est un méchant de l'univers de Batman qui n'est pas très connu du grand public. Il était apparu pour la première fois dans la série sortie dans les années 60 et non dans les comics. Crâne d'oeuf s'est ensuite fait de plus en plus rare et a même fini par tomber dans l'oubli. Nicolas Cage aimerait bien le ramener sous les feux des projecteurs. Pour ceux qui ne connaitrait pas Egghead, il s'agit d'un génie du crime au crâne disproportionné amateur d'armes et qui était connu pour user de toutes sortes d'expressions à base d'oeufs ("oeuf-xcentrique", "oeuffroyable"...).

Le choix de Nicolas Cage n'a rien de surprenant quand on connait l'admiration qu'il voue pour Vincent Price, le premier interprète de Crâne d'oeuf. "J'admire les acteurs comme Vincent Price et Christopher Lee. Je me fiche qu'ils n'aient jamais eu d'Oscar ; ils sont cools, ils incarnent le charme des séries B de la Hammer dont j'aimerais beaucoup retrouver l'esprit. C'est pour ça que je tourne des films comme Hell Driver ou Le Dernier des Templiers", avait-il confié en 2014 dans les colonnes de l'Obs.