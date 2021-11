Le reportage d'Envoyé Spécial qui donne la parole à des femmes accusant Nicolas Hulot "d'"agression sexuelle et même de viol" a été diffusé ce jeudi soir. On y retrouve le témoignage de Sylvia, qui avait 16 ans quand elle dit avoir rencontré Nicolas Hulot. Elle décrit une scène de viol qui se serait passée dans une voiture. "Il me force à lui faire une fellation. (...) Comme je suis fan de lui, je ne peux pas me dire que ce qui se passe ne doit pas arriver, que c'est quelque chose de mal. Je l'ai pensé très vite mais pas là, pas dans la voiture", explique-t-elle.

Le militant écologiste et ancien ministre Nicolas Hulot a annoncé mercredi quitter "définitivement" la vie publique, disant vouloir ainsi protéger ses proches et sa Fondation des retombées du "lynchage".

"Je vais quitter la présidence d'honneur de ma fondation, oeuvre de ma vie (...) pour les protéger des salissures", a-t-il déclaré sur BFMTV.