À 54 ans, l'actrice australo-américaine avait dégainé une robe fendue noire et asymétrique qui laissait entrevoir ses jambes et ses abdominaux en béton armé. La pièce signée Saint Laurent lui flattait parfaitement la silhouette et a fait oublier à tout le monde sa cinquantaine bien sonnée. "La plus belle femme d'Hollywood. Point", "Mme Jambes", ou encore "sublime", ont commenté les internautes, sous le charme, sur son compte Instagram.

Elle a piqué la vedette à son chanteur de mari. Venue accompagner Keith Urban pour assister aux Country Music Awards, Nicole Kidman a captivé les regards le 10 novembre. Et pas seulement grâce à son statut d'icône hollywoodienne.