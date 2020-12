À Noël, vous avez deux écoles qui s’opposent ! Les personnes qui vous connaissent bien et qui répondent pile-poil à vos attentes quand il s’agit de vous faire un cadeau et puis les autres, celles qui ne sont pas de fines observatrices, à votre écoute, ou tout simplement toujours à côté de la plaque. Bref, les pas capables de choisir les présents qui feront mouche !

On peut même dire que certains sont très forts pour créer un malaise à proximité du sapin ! On déballe et là, on découvre quoi ? Un coussin péteur, un pèse-personne électronique qui vous donne votre taux de graisse en temps réel, voire une réplique du slip de Borat ! Cela ressemble presque à une bande dessinée ou à un film de série B, nous direz-vous ! Pas tant que ça. Des situations de ce genre, nous en avons toutes et tous connus.

Même les stars n’y ont pas échappé. On leur a d’ailleurs demandé quel était le truc le plus saugrenu ou inattendu reçu le soir d’un réveillon. Leurs réponses risquent de faire rougir de hotte, pardon de honte le Père Noël…