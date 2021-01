Les quelques lignes qui accompagnent le book de Nikolai omettent un détail important :. Âgé de 21 ans, le jeune homme est en effet 7e dans l'ordre de succession à la couronne danoise en plus d'être mannequin de l'écurie Scoop Models depuis quelques années. Le fils de Joachim et de son ex-femme Alexandra, comtesse de Frederiksborg, est de plus en plus à l'aise sur les podiums. Et sa dernière performance pour Dior à Paris en atteste.

Lors d'une Fashion Week dépourvue de son public à cause de la Covid-19, Nikolai a incarné la collection hiver 2021-2022 de la maison française, béret noir vissé sur ses cheveux ondulés. Le Prince a également profité de son passage dans la capitale pour rendre visite à son père et à son épouse, la princesse Marie, a rapporté la presse danoise. L'occasion de fêter l'anniversaire de la petite Athena, tout juste 9 ans.