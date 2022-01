Ce 2 février, le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas fêteront leurs noces de porcelaine à savoir 20 ans de mariage. On connaît le chemin difficile qui fut le leur avant d’arriver à ce jour en raison du passé politique du père de Maxima qui fut secrétaire d’Etat à l’agriculture sous le régime du dictateur argentin Videla. Jorge Zorreguieta fut d’ailleurs absent du mariage, tout comme son épouse.

Cette union est restée comme l’une de plus émouvantes au sein du Gotha.

Toutes les familles royales étaient dûment représentées. Le roi Albert II et la reine Paola, le prince Philippe et la princesse Mathilde pour la Belgique. La jeune princesse Elisabeth âgée de 4 mois avait aussi fait le déplacement avec ses parents. La mariée avait été rendre visite à Mathilde et au bébé lors de sa naissance à l’hôpital Erasme.

Pour ce jour historique, Maxima Zorreguieta fit confiance au couturier italien Valentino. Comme celui-ci le confia bien des années plus tard, la future princesse avait des idées assez arrêtées et n’entendait pas avoir une longue traîne ni de la dentelle. Ce qui fit bondir le génial styliste qui rétorqua qu’il réalisait des robes de mariée, pas des chemises de nuit. La robe d’une parfaite simplicité et d’une grande pureté est passée dans les Annales de la mode des mariées du Gotha avec celles de la reine Fabiola ou de la princesse Grace de Monaco.

Dans ses cheveux ramassés en chignons, Maxima avait coiffé un diadème en diamants avec des étoiles. Sa belle-mère la reine Beatrix fut partie prenante dans tous les préparatifs et l’accompagna pour ses essayages à Milan. Comme le raconte avec beaucoup d’humour le couturier Valentino, connu pour son sens de la perfection, lors d’un essayage, il demanda à voir la chaise sur laquelle la mariée serait assise afin de pouvoir parfaitement ajuster le bas de la robe. À la séance suivante, quelle ne fut pas sa surprise de voir la reine Beatrix descendre d’un van avec une chaise de la Nieuwe Kerk !

La cérémonie religieuse fut empreinte d’une énorme émotion de bout en bout, probablement en raison de l’absence des parents de la mariée qui ne put contenir ses larmes - mais toujours avec le sourire et les yeux pétillants qui la caractérisent - lorsque le prince Willem Alexandre lui réserva la surprise d’une interprétation de la chanson d’Astor Piazzolla au bandonéon.

Dans l’assistance, le prince Claus, père du marié déjà très gravement malade, n’assista qu’à la cérémonie religieuse.

De retour au palais, les mariés s’embrassèrent passionnément au balcon à différentes reprises pour la plus grande joie de la foule. Avant d’entreprendre leur lune de miel qui les conduisit en Nouvelle-Zélande, ils passèrent quelques jours au ski avec les parents de Maxima.

20 ans plus tard de cette date symbolique, comme l’a un jour expliqué Willem Alexander : 02.02.2002 : un jour pour tous les deux, l’union du désormais souverain néerlandais et de la charmante économiste argentine leur a donné raison. Ils ont formé une famille heureuse et unie avec la naissance de trois princesses. Maxima demandée en mariage sur un lac gelé aux Pays-Bas alors que les amoureux faisaient du patin à glace, a toujours rempli à la perfection sa tâche royale.