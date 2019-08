"Je vais me faire un tout petit peu oublier pour mieux revenir plus tard, avec de nouvelles chansons, originales cette fois-ci", a-t-elle précisé au Télégramme. "Je vais prendre le temps de bien écrire le prochain album, de bien le peaufiner."

La chanteuse bretonne de 36 ans, révélée lors de la Star Academy en 2002, avait enchaîné les albums récemment (Gemme et Folk, tous deux disques d’or) avant de donner naissance à son premier enfant, Marin, en 2017. Mais il n’est pas facile de combiner vie de famille avec vie professionnelle en ce moment confesse l’interprète de "Cassé". "Il n’est pas simple de conjuguer les journées de promotion et le bébé, d’autant que je l’allaite, avait-elle confié à l’époque. Mais comme toutes les mamans qui travaillent, je n’ai pas un aréopage de nounous auprès de moi, je suis bien entourée, par ma famille proche et évidemment par le papa."

Ce n’est qu’un au revoir

Mais Nolwenn Leroy est fatigée du rythme éreintant des tournées. Un peu comme Amir et Bigflo&Oli qui avaient aussi annoncé faire une pause carrière pour souffler un peu. "Nous finissons la tournée de Folk en décembre, conclut-elle au Télégramme. Puis je vais me retirer un peu de la scène pendant quelque temps parce qu’il faut que je me repose. J’ai fait beaucoup de concerts ces deux dernières années, en enchaînant deux albums d’affilée. Je vais me faire un tout petit peu oublier pour mieux revenir plus tard, avec de nouvelles chansons, originales cette fois-ci."