Que ce soit l’animatrice de RTL-TVi Emilie Dupuis - sur le terrain du désastre à Theux pour l’émission spéciale #toussolidaires (récolte de bouteilles d’eau, produits d’hygiène et d’entretiens, pelles, raclettes, torchons, etc.) - ou l’ex-RTBF Barbara Louys (collecte de linges en tous genres dans ses trois magasins bruxellois), tous se mobilisent pour les gens dans le besoin après les inondations historiques. Du côté de Mouscron, c’est l’humoriste de Vivacité et du Grand Cactus Fabian Le Castel qui a voulu apporter sa goutte d’eau "si je puis dire" dans "cet océan de solidarité" et de manière "totalement apolitique" pour organiser une collecte citoyenne (eau, savon, chips, café, etc.), ce samedi entre 9 et 13 heures sur le parking du CAM. Et du côté de Wavre, c’est l’ex-aventurier de Koh-Lanta 2017 - Sandro - qui a mis sa salle de fitness à disposition des sinistrés (douches, nourritures, chambres, etc.) et comme endroit de collecte également. "Il y a des jours où il ne faut pas réfléchir, il faut agir", dit-il en vidéo sur Facebook. Si l’influenceuse Silent Jill, victime des inondations, a annoncé sur Instagram qu’elle aiderait un maximum dès son retour de vacances ce samedi, David Jeanmotte, lui, a déjà pris les devants avec un projet humanitaire et solidaire. "Avec Jumbo Tourisme&la boutique Relook’💙, nous rassemblons vêtements, jouets, produits de nettoyage et de première nécessité pour la distribution que nous organiserons dès le 23 juillet du côté de Jurbize, Mons, Perwez, etc. a annoncé le relookeur et chroniqueur du Grand Cactus. Merci. Courage à vous tous."