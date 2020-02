L’une des dernières légendes d’Hollywood vient de nous quitter à l’âge de 103 ans. Nous avions rencontré l’homme à la célèbre fossette, il y a quelques années. Inoubliable. Interviewer Kirk Douglas, c’était faire la causette à Spartacus, Vincent Van Gogh, Einar dans Les Vikings, le marin Ned Land dans Vingt Mille lieues sous les mers ; etc.

"En 1991, j’ai eu un accident d’hélicoptère qui a failli me coûter la vie. Malgré quelques douleurs de dos qui m’obligent encore à un travail de rééducation, je me sens très bien. Je me dis que pour mon âge et ce que j’ai enduré, je ne me porte pas trop mal. Bien sûr, depuis mon attaque cérébrale conséquente à mon opération du dos, l’usage de la parole m’est devenu difficile.

(...)