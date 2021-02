Réalisé par le New York Times, ce documentaire décortique ce qui se cache derrière le mouvement #FreeBritney et dévoile des vérités explosives sur celle qui ne veut plus être considérée comme une “Baby one more time”.



“Que voulons-nous ?” scandent ainsi les manifestants, calicots, t-shirts customisés (“sa solitude me tue”) et haut parleurs à la main, devant le tribunal de Los Angeles le 20 août dernier. “Libérez Britney !” Telles sont les premières images de ce “Framing Britney Spears” (lisez : Britney Spears piégée). Un documentaire réalisé par le très prestigieux journal américain New York Times (et diffusé sur les plateformes Hulu et FX) qui a enquêté sur la tutelle de la star de la pop -son père Jamie gérant désormais son patrimoine financier suite à sa santé mentale qui s’est détériorée en 2007- qui scandalise les fans de la chanteuse. Lesquels sont à la base du mouvement #FreeBritney -suite notamment à ses mystérieux post Instagram où elle semblait appeler à l’aide, validé par l’interprète de Toxic en personne. En effet, document à l’appui, le docu révèle que Britney Spears vient récemment de supporter leur démarche. “Elle a besoin de notre aide. Nous nous battons pour toi Britney et on ne s’arrêtera pas tant que tu ne seras pas libre.” Un mouvement qui a encore pris plus d’ampleur depuis que Jamie Spears est une nouvelle fois resté le cotuteur de sa fille lors du dernier recours en justice, confirmé une nouvelle fois ce jeudi 11 février. Au grand dam de ses fans militant qui crient au scandale face à cette tutelle. “Ce sont des gens qui prennent le contrôle de votre vie, déplorent-ils. Ils décident de ce que vous pouvez faire ou non. Et Britney a les capacités mentales de se gérer seule.”

“Ma fille va devenir tellement riche qu’elle va m’acheter un beau bateau”

(...)