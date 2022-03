Depuis, la star s'est faite plutôt discrète sur les réseaux sociaux, publiant uniquement une photo d'elle et René Angelil à la naissance de leur fils René-Charles, à l'occasion de l'anniversaire de ce dernier. Ce lundi, peu avant minuit, l'interprète de Pour que tu m'aimes encore est toutefois sortie du silence, pas pour parler de ses problèmes de santé mais pour apporter son soutien aux Ukrainiens. "A vous, courageux peuple d’Ukraine, nous sommes avec vous de tout coeur. Nous sommes choqués et attristés mais aussi grandement inspirés par votre bravoure… Vous avez notre soutien et nos prières pour la paix", écrit-elle à côté d'une photo du drapeau de l'Ukraine.

Très vite, les commentaires se sont succédés en dessous de la publication. "Ta voix aide", "Tu es incroyable, on t'aime", "Merci pour ta solidarité", "Bravo Céline, une grande femme" ou encore "Merci pour le soutien", font partie des petits mots partagés par des fans du monde entier et, parmi eux, plusieurs Ukrainiens.