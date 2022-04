Il y a un mois, le prince Hamzah de Jordanie, demi-frère du souverain et fils aîné de l’union du défunt roi Hussein avec la reine Noor, publiait une lettre ouverte partagée officiellement par la Cour royale hachémite. Le prince Hamzah présentait ses excuses et demandait au roi de tourner la page.

Hamzah qui fut prince héritier de 1999 à 2004, est accusé d’avoir fait partie d’une tentative de déstabilisation de l’Etat avec d’autres dignitaires au printemps 2021. Il vit depuis en résidence surveillée à Amman avec sa deuxième épouse et leurs six enfants.

Ces excuses faisaient suite à une entrevue entre les deux hommes. Le ton était à la repentance, probablement pour essayer de sortir de cette année d’isolement. À la différence des autres personnalités accusées de sédition, le prince n’a pas été jugé, ni emprisonné.

Hamzah de Jordanie écrivait : "J’ai commis une erreur, Votre Majesté, et l’erreur est humaine. Je porte donc la responsabilité des positions que j’ai prises et des infractions que j’ai commises contre Votre Majesté et notre pays au cours des dernières années, aboutissant aux événements de l’affaire de sédition. Je demande pardon à Votre Majesté, sachant que vous avez toujours été très indulgent."