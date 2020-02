Le fils de la princesse Margaret divorce après 26 ans de mariage.

Encore un divorce totalement inattendu au sein de la famille royale britannique élargie : David Armstrong-Jones et Serena Stanhope mettent fin à 26 années de mariage. Cette annonce a totalement surpris comme pour le divorce de Peter et Autumn Phillips (fils de la princesse Anne) plus tôt dans le mois.

Le couple assistait toujours aux grands événements de la Cour comme le Trooping the Colour ou les courses hippiques à Ascot, s’affichant toujours complice et souriant.

Le communiqué précise qu’ils ont fait le constat après 26 ans que leur mariage était arrivé à son terme. Il s’agit d’une décision à l’amiable, conséquence des multiples absences de David Armstrong-Jones en raison de ses engagements professionnels.

David Armstrong-Jones est né en 1961. Il est le premier enfant de la princesse Margaret et du photographe Antony Armstrong-Jones titré un an plus tôt lors de son mariage, lord Snowdon.

La reine Elizabeth est l’une des marraines de son neveu. La souveraine se réjouit à l’époque du bonheur de sa sœur qui semble avoir trouvé l’équilibre sentimental après sa rupture douloureuse pour raison d’Etat avec Peter Townsend.

David qui aura une petite sœur Sarah deux ans plus tard, commence sa scolarité à Buckingham avec son cousin le prince Andrew. Peu intéressé par les matières intellectuelles, il a la chance que ses parents accèdent à sa demande et l’inscrivent à Bedales où l’orientation est plus manuelle.

David qui porte alors le titre de lord Linley, s’épanouit pleinement. Il est aujourd’hui un ébéniste et designer d’intérieur de grande renommée.

Côté cœur, il sort pendant de longues années avec Susannah Constantine avant de rompre à la surprise générale et rencontrer une aristocrate l’Honorable Serena Stanhope, fille du vicomte Petersham (aujourd’hui comte de Harrington).

Le mariage est célébré en grande pompe en l’église Sainte Margaret à Westminster à Londres. Toute la famille royale est présente dont la princesse Diana qui a toujours été une amie proche de lord Linley.

Serena devient la coqueluche des médias. Elle fait sensation dans une robe qui s‘inspire de celle qu’avait portée en 1960 sa belle-mère la princesse Margaret. Dans ses cheveux ramenés en chignon tressé le diadème de perles et diamants dit Lotus.

Lord et lady Linley ont eu deux enfants : Charles en 1999 et Margarita en 2002. La famille se partage entre sa résidence de Chelsea à Londres, un domaine dans le Daylesford et le château d’Autet dans le Lubéron.

La princesse Margaret leur avait offert en guise de cadeau de mariage sa villa Les Jolies Eaux sur l’île Moustique. Le couple la revendit, ce qui fut une profonde déception pour la princesse.

C’est dans leur château du Lubéron que le duc et la duchesse de Cambridge passèrent des vacances au début de leur mariage. C’est là que la duchesse fut photographiée à son insu en topless.

Serena lança une gamme de produits cosmétiques inspirés des saveurs de la Provence Serena Linley Provence qui fit faillite en 2014.

En 2017, à la mort de son père, lord Linley devient le 2ème comte Snowdon, même s’il reste connu dans le domaine professionnel comme Linley.

La reine Elizabeth qui a toujours été proche de ses neveux David et Sarah, aura à nouveau encaissé un coup dur à l’annonce de ce nouveau divorce.

La princesse Margaret avait inauguré la valse des divorces en 1978. Plus de 40 ans plus tard, elle a été suivie par la princesse Anne, le prince Andrew, le prince Charles, lady Davina Windsor, Peter Phillips et lord Snowdon…