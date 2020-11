Le titre du groupe, introduit en bourse il y a un an et qui a vu son chiffre d'affaires tripler avec la pandémie, augmentait de plus de 2% dans les premiers échanges à la Bourse de New York.

Dans un communiqué, Peloton indique avoir signé avec la star internationale un large partenariat, courant sur plusieurs années, où l'artiste va offrir des thèmes musicaux pour les classes interactives de vélo mais aussi de course, de yoga et même de méditation.

"Je suis ravie de m'associer à une entreprise qui aide les gens, jeunes et vieux, à être les meilleures versions d'eux-mêmes, de manière innovante et adaptable", ajoute la star.

Aux termes du partenariat, les étudiants d'une dizaine d'universités afro-américaines, dont Howard University à Washington D.C, la capitale fédérale, se verront offrir un abonnement de deux ans à Peloton à travers son application.