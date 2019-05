Nouvelle coupe de cheveux, robe de princesse et maquillage de star, Cécile Djunga a passé le cap des trente ans comme il se doit, le week-end dernier.

La présentatrice météo de la RTBF avait d’ailleurs convié ses confrères et consoeurs du petit écran pour l’occasion. Parmi eux, François Mazure ou encore Sophie Pendeville. "Merci à tous mes amis et ma famille pour cette soirée mémorable", écrit la comédienne sur Instagram, prenant le temps de remercier ses sœurs et les partenaires qui lui ont permis de vivre une soirée de rêve. "Merci à tous, j’ai la chance d’être entourée de si belles personnes. Vous m’avez comblée."