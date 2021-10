À la tête d'une entreprise de cosmétique, Kylie Jenner a récemment sorti une collection sur le thème du tueur en série fictif Freddy Krueger à l'occasion d'Halloween. Pour promouvoir ses nouveaux produits, l'influenceuse a décidé de prendre la pose. Sur des clichés partagés sur Instagram ce 11 octobre, on la découvre ainsi complètement nue et recouverte de faux sang. En légende, elle précise le cadre promotionnel de la photo, néanmoins de nombreux internautes se sont montrés très choqués, mentionnant un certain "mauvais goût".

“Honnêtement, je trouve cette image vraiment dérangeante, d’autant plus que tu es enceinte", écrit une abonnée en commentaire de la photo. "Comment une scène de meurtre tragique est supposée être sexy… Je suis sûr que les policiers qui ont répondu à des appels qui ressemblaient à ça ne pensent pas que ce soit très sexy", surenchérit une autre personne. D'autres regrettent le fait que Kylie Jenner n'ait pas accompagné sa photo d'un avertissement.

En plus de ses photos qui sont loin de faire l'unanimité, le choix de Kylie Jenner de s'inspirer du film d’horreur de Wes Craven, sorti en 1984, fait lui aussi vivement réagir. De fait, dans la fiction Freddy Krueger agresse des adolescents, et principalement des femmes.