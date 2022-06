On connait les publications dénudées de Britney Spears... un peu moins celles de Loana. Même si chacune ont l'art d'inquiéter leurs fans via ces clichés en tenue d'Eve. La star du Loft, suite à ses soucis de santé récents , est souvent scrutée dans les moindres faits et gestes sur la Toile.

Après son post bourré de fautes à l’occasion de la fête des pères ce dimanche en France (“Papillons magiques !! Douce nui [sic] à tout [sic] mes loulous. N’oubliez pas la Ferte [sic] des pères”) et qui a provoqué un véritable tollé en commentaires, c'est un post "bourré tout court" que ses fans ont eu droit. Ce mercredi, en effet, rebelotte pour la fête de la musique. La pionnière de la télé-réalité (ex de Jean Edouard et de la fameuse scène de la piscine) apparaît sur son compte Instagram en tenue d'Eve. "Fête de la musique... en retard mais de circonstance," balance-t-elle, sans musique, ni véritable pas de danse et complètement nue, en vidéo. "Fêtes la fête!"

"Il y a urgence!"; "C'est une personne malade"

De quoi effrayer ses fans et internautes, inquiets par l’état de santé de la maman de Mindy. “Oh mon dieu, elle n’est vraiment pas dans son état normal, il y a urgence”, peut-on lire dans les nombreux commentaires sous sa publication. “Primo y’a pas de musique, secondo, t’es à poil et bordel mais t’es défoncée comme un renard de l’espace !”. Ou encore: “J’ai de la peine, y a personne pour l’aider”, “Tu ne peux pas te montrer comme ça…”; “C’est une personne malade”; “Tu te rends compte que tu as un problème”.