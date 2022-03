Sans pudeur, Britney Spears pose complètement nue sur Instagram. Et ce n'est pas la première fois , surtout depuis la fin de la tutelle exercée par son père. Sauf que cette fois-ci, pour fêter l'anniversaire de son amoureux, la pop star ne cache vraiment rien et enchaîne même les poses suggestives allongée nue dans le sable blanc et devant l'eau turquoise. Même si, histoire de conserver un minimum de pudeur (et surtout pour ne pas être censurée par le réseau social), Britney Spears camoufle ses parties intimes avec de minis diamants.

Les internautes et fans de la chanteuse sont donc aussi conquis que parfois outrés. "Tu es le paradis sur Terre; "Je regarde ça et je pense juste à la liberté ! Je parie que cette eau était incroyable"; "Tu es libre, tu le mérites ! " D'autres commentaires montrent aussi le choc de certains internautes qui se demandent quand même si Britney ne cherche pas à "se faire bannir d’Instagram".