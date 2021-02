"Production cauchemardesque"

“Nombreux sont ceux qui souhaitent arrêter les frais et laisser tomber le tournage pour le reprendre lorsque nous le pourrons. Mais Tom est complètement obsédé par le fait de finir le film, et personne ne l’arrêtera", a confié un membre du staff au bout du rouleau dans la presse britannique. “C’est la personne la plus déterminée que je connaisse. C’est épatant, mais c’est un cauchemar”, lit-on à propos de celui qui avait poussé un coup de gueule tonitruant à l'encontre d'employés jugés trop laxistes au niveau des gestes barrières et des mesures de sécurité en vigueur à cause du coronavirus.

Après un tour d'Europe, les caméras ont été posées aux Émirats arabes unis dans l'espoir d'éviter un énième report. Mais les incertitudes autour du vol retour et la quarantaine imposée aux équipes une fois arrivées au Royaume-Uni sapent encore davantage le moral des troupes. "Les employés les plus jeunes, qui ne sont pas très bien rémunérés, sont en colère et veulent juste rentrer chez eux", lit-on dans le Sun où on l'on parle volontiers de "production cauchemardesque".