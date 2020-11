Ce n’est pas tous les jours que l’opportunité de partager un repas avec un ancien président français et sa compagne est donnée à tout un chacun. Encore moins s'il s'agit de passer ce moment privilégié à discuter culture, art et autres sujets à l’avenant avec eux. C’est pourtant ce que proposent François Hollande et Julie Gayet au profit de la fondation GoodPlanet dans le cadre de l’opération “Les amis de Yann Arthus-Bertrand se vendent aux enchères” qui en est à sa troisième édition.

Du 28 novembre au 6 décembre, plusieurs activités en présence de personnalités de renom, seront proposées aux enchères via la plateforme numérique de la maison de vente Drouot. Il y a la possibilité d’apprendre à dessiner avec Plantu, de déjeuner avec Juliette Binoche ou encore de passer un moment avec Jack Lang, Daniel Auteuil ou Anne Hidalgo, la maire de Paris.

Tous les bénéfices de ces ventes serviront à la fondation GoodPlanet de Yann Arthus-bertrand pour sensibiliser le public aux questions environnementales et à la solidarité.